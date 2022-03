Cantieri autostrade: code nodo ligure, fino a 11 km sull'A10

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Mattinata difficile sul nodo autostradale ligure a causa dei cantieri: alle prime ore le code sono state registrate su tutte le direttrici poi progressivamente smaltite nel corso della mattinata. Sulla A10 in direzione Genova si è verificata una coda di 11 km tra Savona e Arenzano per lavori. Verso Ventimiglia coda di 1 km tra il bivio A10/A26 dei Trafori e Arenzano per lavori. Traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso. Le code sono in smaltimento. Sulla A12 in direzione Genova coda di 2 km tra Nervi e Recco per lavori. Tra due settimane verranno smantellati i cantieri autostradali fino all'8 maggio. (ANSA).