Turismo: da 1 aprile torna Tourist Card in Riviera di Savona

Si chiama 'Tourist Card' e dal 1 aprile garantirà ai turisti che soggiorneranno nella riviera del ponente ligure agevolazioni, gratuità, sconti in musei e per assistere ad eventi, escursioni, visite guidate, ristorazione e tanto altro.

L'iniziativa è firmata dal Tavolo del Turismo, formato dai 15 comuni della provincia di Savona e dalla Camera di Commercio ed è stata confermata anche per quest'anno. "Il turista potrà richiedere la 'Tourist Card' al suo arrivo in una delle tante strutture ricettive pronte ad accoglierlo per poi usufruire gratuitamente del trasporto sui mezzi pubblici locali per muoversi in piena libertà alla scoperta dei luoghi più suggestivi della 'Ligurian Riviera - Le Perle del Savonese' spiega una nota.

A disposizione anche l'App Ligurian Riviera per conoscere in tempo reale eventi e iniziative per vivere una vacanza super ad Alassio, Varazze, Savona, Spotorno, Noli, Finale Ligure, Pietra Ligure, Laigueglia, Loano, Tovo San Giacomo e Albenga, i comuni che aderiscono all'iniziativa. E sono pronte molte iniziative anche in vista della feste pasquali con ' Ligurian Riviera - Le Perle del Savonese' che accoglierà gli ospiti nel nome del claim di base 'Torna a stupirti'. "Ma sarà anche declinato con altre versioni, come 'Torna ad emozionarti', 'Torna a divertirti', 'Torna a rilassarti', 'cambia aria': "un invito a rimettersi in viaggio e in gioco lasciandosi coinvolgere e affascinare da quello che può offrire il territorio capace di emozionare, di far divertire e ovviamente di far rilassare il turista". (ANSA).