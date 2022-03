Racing Force: 2021 da record, utile +44% a 4,9 milioni

Racing Force, il gruppo di Ronco Scrivia che si dedica ai prodotti per la sicurezza negli sport motoristici chiude il 2021 con risultati che il presidente e ceo Paolo Delprato definisce "record". I ricavi sono cresicuti del 38,4% a 46,67 milioni, l'Ebitda Adjusted è raddoppiato a 8,95 milioni e l'utile netto adjusted è cresciuto del a 44% a 4,93 milioni.

"Gli ultimi due anni hanno rappresentato una grande sfida per Racing Force Group. Subito dopo le acquisizioni di Bell e ZeroNoise a dicembre 2019, la pandemia ha reso più difficile l'ambizioso processo di integrazione dei diversi brand del nostro Gruppo. Ma grazie al duro lavoro delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, alla loro dedizione e passione, oggi possiamo celebrare dei risultati record con lo sguardo già rivolto al futuro. Siamo pronti a cogliere le nuove sfide di fronte a noi, consapevoli del grande potenziale di Racing Force". All'assemblea del 28 aprile il cda proporrà un dividendo di 0,07 euro per azione. (ANSA).