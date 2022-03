Maltempo: domani torna la pioggia in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - Torna la pioggia in Liguria.

Dopo settimane di siccità, una perturbazione atlantica determinerà domani precipitazioni inizialmente sparse che già nel corso della mattina assumeranno carattere diffuso avverte in una nota Arpal. Le piogge insisteranno in particolare sul Levante, con cumulate anche significative nel pomeriggio.

Possibili locali rovesci di intensità anche moderata. Ingresso di venti settentrionali in rinforzo dal pomeriggio tra moderati e forti (50-60 km/h) anche rafficati. Il mare sarà localmente molto mosso in calo dal pomeriggio.

Dopodomani, giovedì, sono previste precipitazioni residue in mattinata con possibili isolati rovesci in particolare sul Levante; da metà pomeriggio possibili locali piovaschi o deboli rovesci più probabili sui rilievi per l'approssimarsi di un nuovo disturbo in quota. (ANSA).