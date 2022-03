Levrieri da corsa salvati da abbattimento sfilano a Lerici

(ANSA) - LA SPEZIA, 29 MAR - Salvati dall'abbattimento sono diventati "modelli" per un giorno sfilando nel lungomare di Lerici. Protagonisti una ventina di levrieri in passato utilizzati nei cinodromi. I cani erano accompagnati dai padroni che li hanno adottati. La sfilata a quattro zampe è stata organizzata per sensibilizzare la popolazione sul destino dei cani da corsa. Per molti di loro, infatti, ci sarebbe stato l'abbattimento durante o al termine della carriera agonistica, se non fossero stati salvati dall'associazione Gaci (Greyhound Adopt Center Italy). L'associazione, in 20 anni di attività, ha salvato oltre 3.500 cani facendo arrivare, in particolare, esemplari di greyhound dal Regno Unito e di galgos dalla Spagna, utilizzati nella caccia alla selvaggina. Fondata nel 2002 per trovare una famiglia ai 370 levrieri rimasti senza casa a seguito dal fallimento del cinodromo di Roma, oggi conta iscritti in tutta Italia. La marcia spezzina, organizzata da Daniela Von Berger, che ha adottato uno dei levrieri, ha mosso la curiosità dei molti che hanno incrociato il branco nel percorso dalla Venere Azzurra alla piazzetta del castello.

