Incendi: rogo in un bosco sulle alture di Genova

Un incendio di bosco è divampato la scorsa notte in via 2 dicembre nella zona del Cep sulle alture del ponente di Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre sei ore per tenere lontane le fiamme dalle case. Sì tratta del settimo rogo, in Liguria, in poco più di una settimana. Indagini sono in corso per capire se si sia trattato di un incendio doloso o meno.