Giro: Toti, grottesco fare polemica politica su Ponte S. Giorgio

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - "Se qualcuno cerca visibilità per il passaggio del Giro d'Italia sul nuovo ponte di Genova facendo polemica politica, credo francamente sia sulla strada sbagliata, si cerca di spettacolizzare questo momento da parte di chi aveva promesso addirittura di ritirare le concessioni autostradali mentre siamo ancora invasi dai cantieri. Lo trovo grottesco. Capisco i familiari delle vittime. Capisco molto meno le forze politiche che hanno lastricato di promesse la loro via verso la discesa".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta le polemiche del M5S sul passaggio del Giro d'Italia sul nuovo ponte di Genova, ponte San Giorgio, previsto durante la 105/ma edizione della corsa rosa il prossimo 19 maggio durante la 12/ma tappa Parma-Genova.

"Il passaggio sul ponte di Genova credo che sia un modo per ricordare quanto accaduto, ci fu una partenza del Giro da Rigopiano, un omaggio alle vittime del Vajont, è un qualcosa che sta nella tradizione del Giro d'Italia toccare per un momento di ricordo e omaggio a chi non c'è più luoghi noti per delle tragedie - rimarca Toti -. Far vedere all'Italia intera un bellissimo viadotto costruito in un tempo straordinariamente breve credo che sia anche un ulteriore momento di orgoglio per il Paese. Il ponte Morandi è stato il punto più basso che abbiamo toccato con tutto il dolore che ha portato con sé, ma è stato anche uno dei punti più alti della ripresa del Paese con il ritrovato orgoglio per averlo saputo ricostruire con fattezze straordinarie grazie a Renzo Piano. Credo che sia l'omaggio alle vittime del ponte Morandi da parte del Giro sia la bellezza di mostrare un manufatto italiano di cui siamo tutti orgogliosi, sia invece un momento da sottolineare con grande favore".

