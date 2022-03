Giro: torna in Liguria con due tappe, mancava da 7 anni

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - Il Giro d'Italia torna in Liguria dopo 7 anni di assenza e lo fa con due tappe: la 12/a Parma-Genova di 202 km e la 13/a Sanremo-Cuneo di 150 km, in programma il 19 e 20 maggio. Durante la prima, quella che transiterà anche sul Ponte San Giorgio con arrivo in via XX Settembre, è previsto un ricordo di Wouter Weylandt, il 26enne belga che morì cadendo lungo la discesa del passo del Bocco nel Giro del 2011.

"Sono stati oltre 100 gli arrivi del Giro in Liguria, questo dimostra quanto è importante la Regione per la corsa, tocchiamo due località emblema della Liguria: Genova e Sanremo. Due tappe abbastanza difficili", evidenzia il direttore del Giro d'Italia Mauro Vegni.

"Sarà uno spettacolo eccezionale. - afferma il sindaco di Genova Marco Bucci - Il passaggio sul ponte di Genova non è una mancanza di rispetto, è un omaggio al ponte nuovo, poi ci sono stati e ci saranno tanti altri tipi di omaggi alle vittime, che organizzeremo con le famiglie. Sono due cose diverse, che vanno tenute separate".

"Dopo 7 anni il Giro torna in Liguria e soprattutto segna il ritorno alla libertà di un Paese dopo la fine dello stato di emergenza covid", sottolinea il presidente della Regione Giovanni Toti".

"Il Giro d'Italia 2022 attraverserà la Liguria dalla Riviera di Levante fino a Sanremo. Le immagini della corsa saranno un concentrato di tutto quello che questa terra ha da offrire, sarà una vetrina di inestimabile valore", dice l'assessore ai Grandi Eventi Gianni Berrino, mentre per l'assessora allo Sport Simona Ferro il Giro permetterà di mostrare come questa regione può essere protagonista a 360° con i suoi percorsi tra monti e mare".

Sul mancato passaggio del Giro in Val Polcevera sotto il nuovo ponte di Genova Vegni ribadisce che "Genova è una città particolare dal punto di vista del traffico, chiaramente le ipotesi iniziali erano diverse ma poi ci siamo confrontati con il Comune, che conosce i flussi di traffico e ci siamo appoggiati ai loro tecnici: il percorso è stato studiato a tavolino con la municipalità di Genova". (ANSA).