Comunali Spezia: ex presidente porto Forcieri sostiene Sommovigo

(ANSA) - LA SPEZIA, 29 MAR - Si amplia la coalizione di centrosinistra a sostegno della candidatura di Piera Sommovigo a sindaca della Spezia. Avantinsieme, realtà che fa capo all'ex senatore e presidente del porto spezzino Lorenzo Forcieri, e PiùEuropa hanno sciolto le riserve annunciando che parteciperanno "con convinzione e spirito costruttivo" alla riunione della coalizione del centrosinistra prevista per questa sera. "Siamo ben consapevoli che ci aspetta una sfida difficile, una campagna elettorale tutta in salita - fanno sapere con una nota -. Proprio per questo riteniamo che debba cessare immediatamente ogni discussione interna circa gli schieramenti e gli schemi politici per dar invece il via alla costruzione collegiale di quell'innovativo progetto di città contenuto nel nostro documento programmatico. Se la costellazione di forze componenti il Centrosinistra sarà in grado di raggiungere reciproca armonia e comunità d'intenti, la sfida potrà essere vinta".

E' evidente a questo punto che Italia Viva possa avere un proprio candidato, magari sostenuto anche dal Psi. (ANSA).