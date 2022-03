Comunali: Chiavari; ok di Toti a candidato centrodestra

Manca solo il candidato del centrosinistra per le comunali di Chiavari, dove, dopo la discesa in campo di Davide Grillo per il M5S e di Federico Messuti, chiamato a dare continuità all'amministrazione in carica, oggi è stata ufficializzata anche la candidatura di Giovanni Giardini quale esponente del centrodestra, compatto e appoggiato anche da Cambiamo del governatore Giovanni Toti.

Un appoggio questo non scontato, visto che si era parlato di un possibile candidato arancione alla luce della tornata regionale che ha visto tanti "amici" nella coalizione del centrodestra competere uno contro l'altro. Questa mattina Giardini è stato presentato dai partiti di centrodestra (FI, FdI, Lega, Udc ) Toti e agli esponenti arancioni del consiglio regionale. Il nome di Giardini non è piaciuto alla coordinatrice di Forza Italia Silvia Garibaldi che ha rassegnato le dimissioni dal partito e potrebbe candidarsi alla guida di una lista civica.

Sul fronte centrosinistra si sono fatti alcuni nomi nelle ultime ore, su tutti quello di Mirko Bettoli, presidente della Croce Verde Chiavarese, un nome che potrebbe avere ampi consensi e far convergere i "grillini" il cui candidato, Grillo, ha già fatto sapere, nel caso, di essere pronto a fare un passo indietro.