Bizzarri, sarò la voce di Zelensky, le sue corde

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - Luca Bizzarri conferma che sarà la "voce" italiana di Zelensky nella serie Servavant Of The People, "sarò i suoi fiati, le sue pause, la sua risata roca. La rappresentazione teatrale è, soprattutto, responsabilità. Ogni ruolo, ogni rappresentazione, mette l'attore di fronte all'umanità, alla storia delle persone. Ecco perché accettare un lavoro come questo, in un momento così difficile, un po' mi fa stringere lo stomaco. Perché questa sit-com, queste parole che andrò a dire, hanno cambiato la storia dell'Europa e del mondo intero, comunque la si pensi". È la sit-com che ha di fatto lanciato la carriera di Volodomyr Zelensky, cambiandone la traiettoria: da attore a presidente della Nazione ucraina.

Proprio come accade nella sit-com satirica, di cui Zelensky è protagonista, ideatore e sceneggiatore. La sit-com arriva in Italia su La7 a partire da lunedì 4 aprile. (ANSA).