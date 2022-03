Pasti in ospedale, da rifare gara per Asl 5 Spezzino

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 MAR - Il Tar della Liguria ha annullato l'aggiudicazione della gara della Regione Liguria per il servizio di ristorazione ospedaliera ed aziendale dell'Asl 5 'Spezzino'. Lo ha deciso il tribunale amministrativo accogliendo il ricorso della società Cirfood contro Regione Liguria e Alisa, bocciando l'aggiudicazione alla ditta Dussmann riguardo al calcolo dei costi del personale.

"Occorre verificare quanto sia ampio lo scostamento ingiustificato relativo a costi del personale rispetto alle tabelle ministeriali e, infine, valutare se questo possa essere compensato da un minor utile annuale oppure conduca a un'offerta in perdita - spiega il Tar nella sentenza -. Si tratta di valutazioni che non possono essere svolte da questo giudice, ma che rientrano nella discrezionalità dell' Amministrazione, la quale dovrà quindi rinnovare la verifica di anomalia dell'offerta, con particolare riferimento alla congruità del costo del personale". (ANSA).