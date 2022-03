Multa 1000 euro a carroattrezzi che ritardano rimozione auto

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - A Genova la polizia locale 'multa' di mille euro ditta di carroattrezzi convenzionata col Comune per i ritardi nella rimozione dei veicoli. Il provvedimento arriva dal comandante dei vigili e riguarda l'applicazione del contratto tra Comune e società specializzata per due casi. Il primo, che corrisponde ad una penale di 500 euro, si è verificato lo scorso 2 novembre all'una di notte in via Teodoro di Monferrato, quando il personale di polizia locale per la rimozione di un'auto aveva chiesto "più volte" l'intervento del carroattrezzi "giunto 70 minuti dopo rispetto alle tempistiche contrattuali". L'altra penale di 500 euro è stata calcolata in base al "ritardo di 57 minuti" per la rimozione di una vettura lo scorso 8 novembre alle 3 di notte in via Canepari. La società, dopo le prime contestazioni formali da parte della polizia locale, aveva presentato le proprie ragioni e controdeduzioni contestando la responsabilità degli addebiti per le due situazioni al centro della contesa. Adesso il dirigente del corpo di polizia locale con un nuovo provvedimento ha fatto scattare una penale complessiva di 1000 euro ritenendo che la ditta "non abbia fornito sufficienti elementi a sostegno del proprio operato e adeguate giustificazioni al ritardo degli interventi". (ANSA).