La Spezia mette una panchina rossa nel Parco del 2 Giugno

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l''assessore alle Pari Opportunità Giulia Giorgi si sono recati al Parco del 2 Giugno dove è stata posizionata una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza contro le donne.

Ad attenderli Rita Corbani, rappresentante legale del supermercato Conad di Piazza Matteotti che ha promosso e finanziato l'iniziativa. "La violenza contro le donne, nelle diverse forme, è un fenomeno in crescita che si è acutizzato nel corso della pandemia - sottolinea Corbani - per questo motivo riteniamo sia fondamentale tenere alta l'attenzione e contribuire in modo attivo alla diffusione della campagna di sensibilizzazione".

"L'impegno di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne non può essere solo rilegato all'8 marzo o al 21 novembre, deve entrare nelle coscienze di tutti con la promozione di iniziative anche visibili nel tessuto urbano - dichiara il sindaco Peracchini - ancora più importante è questa panchina rossa posizionata nel parco del complesso del 2 Giugno perché al centro di un grande plesso scolastico. E' anche sui più giovani - conclude il sindaco - che bisogna investire per il futuro".

(ANSA).