Covid: in Liguria crescono gli ospedalizzati, calano i positivi

(ANSA) - GENOVA, 28 MAR - Calano i positivi al covid in Liguria, ma crescono gli ospedalizzati. Attualmente i positivi sono 17510, 35 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi sono 615 a fronte di 4226 tamponi, 1251 molecolari e 2975 test antigenici rapidi. Il tasso di positività è del 14,55%, come a livello nazionale. I nuovi casi sono 324 nell'area di Genova, 116 nel Savonese, 103 nello Spezzino, 42 nel Tigullio e 30 nell'Imperiese.

Gli ospedalizzati sono 266, 9 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Tra questi malati 10 sono in terapia intensiva come ieri, 2 non sono vaccinati. C'è stato un decesso, una donna di 86 all'ospedale di Sanremo. Da inizio pandemia i morti sono 5187. I casi di isolamento domiciliare sono 17155, 97 più di ieri, quelli di sorveglianza attiva 1456, erano 1464. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 710 vaccini, di cui 25 proteici (ANSA).