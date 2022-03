A Spezia visite a pazienti psichiatrici dietro le sbarre

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 MAR - Una doppia grata per dividere i pazienti del reparto di Psichiatria dell'ospedale San'Andrea, a La Spezia, e i parenti durante le visite. "Un ritorno a prima della legge Basaglia" secondo i familiari di alcuni ricoverati, "motivi di sicurezza" secondo la Asl5. La vicenda è riportata dal Secolo XIX.

Secondo quanto emerso, il cortile del reparto sarebbe stato trasformato in una sorta di sala colloqui. Lo spazio esterno è delimitato da una doppia grata di ferro, alta fino al primo piano dell'edificio, chiusa con dei lucchetti, tanto stretta da rendere difficile vedere bene il volto di chi si trova dall'altra parte. Dalla parte "riservata" ai parenti è stata messa una sedia. "I pazienti sembravano animali in gabbia. Le grate dividono gli umani, dai non umani: l'impatto è troppo forte e non è soltanto una questione visiva", denuncia il familiare di un ricoverato.

La Asl5 sostiene che la doppia grata sia stata fissata in primis per motivi di sicurezza, per evitare che in reparto potessero entrare oggetti e sostanze potenzialmente pericolosi.

"La presenza delle grate - spiega Rosanna Ceglie, il primario di Psichiatria dell'ospedale Sant' Andrea della Spezia - serve a separare lo spazio esterno proprio dell'ospedale da quello della sezione uomini del reparto psichiatrico.

Inizialmente una sola grata delimitava il reparto dall'esterno, poi ne è stata montata una seconda a distanza di circa due metri per evitare il passaggio di alcunché di vietato dall'esterno e che rispetta anche la distanza di sicurezza per il Covid.

Sicuramente avremmo voluto offrire ai nostri pazienti delle strutture esterne che potessero essere esteticamente meno evocative di una chiusura così netta. Ovviamente lo spazio fra le due grate non è stato mai utilizzato in alcun modo e la sedia che è stata posta al di là del reparto rappresenta soltanto un gesto di cortesia nei confronti di quel parente che non potendo entrare ma volendo comunque aspettare il proprio caro, anche solo per vederlo da lontano, avesse desiderato sedersi". (ANSA).