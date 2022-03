Ucraina: Ipsos, 78% liguri ha paura recessione economica

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - A causa della guerra in Ucraina il 78% dei liguri ha più paura della recessione economica che del Covid. Il restante 22% teme invece ancora di più il coronavirus.

E' il dato emerso da un sondaggio Ipsos illustrato dal direttore scientifico dell'istituto Enzo Risso durante la prima assemblea di 'Italia al Centro', in corso a Genova. "A causa della guerra in Ucraina è cresciuto il numero dei liguri che hanno difficoltà a pagare le bollette di luce e gas, nel maggio 2021 erano il 25% del totale, siamo arrivati al 33%: un terzo delle famiglie liguri ha difficoltà a pagare le bollette - spiega Risso - Non vuol dire che non riescono a pagare le bollette, ma che hanno gravi difficoltà a saldarle, le bollette costringono a tagliare le spese del bilancio familiare e a fare rinunce", ribadisce.

Secondo Ipsos il 91% dei liguri è molto o abbastanza preoccupato dall'aumento delle bollette della luce e del gas, il 90% teme l'aumento dei prezzi delle materie prime, l'87% l'aumento dei prezzi dei beni di consumo, l'86% l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e l'84% dell'inflazione in generale. Secondo il sondaggio il 33% de liguri ha paura di perdere il posto di lavoro. (ANSA).