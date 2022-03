Su auto rubata forza un controllo e investe carabiniere

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 26 MAR - Un carabiniere del nucleo Radiomobile di Ventimiglia, è stato investito da un'auto che ha forzato un posto di controllo. Il militare non è grave: è stato portato in ospedale a Sanremo in codice giallo. E' accaduto stamani, a Roverino, nei pressi del centro commerciale.

L'investitore era alla guida di una Fiat 500 L risultata rubata.

Sembra che fossero due le auto rubate che i militari hanno tentato di fermare: una (Peugeot) è riuscita a scappare; l'altra ha tentato la fuga investendo il militare. Il conducente si è allontanato a piedi. Per le ricerche si è anche alzato in volo un elicottero dell'Arma. (ANSA).