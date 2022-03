Sequestrato un chilo di cocaina, due arresti

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - Dal Piemonte a Genova per comprare un chilo di cocaina. Lo hanno scoperto gli agenti della squadra mobile genovese che hanno arrestato due uomini, un italiano di 35 anni e un albanese di 29. Gli investigatori stavano indagando su un giro di spaccio nel quartiere Cep quando hanno notato l'albanese citofonare a uno stabile dove abitava l'italiano, già coinvolto in precedenti indagini per droga. I poliziotti lo hanno aspettato e quando i due sono usciti dal portone li hanno perquisiti. L'albanese aveva un chilo di cocaina mentre nell'appartamento l'italiano aveva lasciato 30 mila euro sul tavolo. Per gli inquirenti sarebbe il corrispettivo della vendita. L'italiano era stato denunciato l'anno scorso perché, secondo la mobile, aveva trasportato 60 chili di hashish da Milano a Voltri. (ANSA).