Non fa manutenzione, Comune Genova risarcisce privati

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - Il Comune di Genova risarcisce con 17 mila euro i privati proprietari di un box dopo la condanna del Tribunale per non aver provveduto alla regolare manutenzione della pavimentazione di un porticato. Il caso riguarda un garage nei fondi di un condominio in lungomare Pegli. La causa legale, definita in sede civile con la sconfitta dell'amministrazione di Tursi, derivava da infiltrazioni d'acqua denunciati dai proprietari del box sotto il porticato, la cui pavimentazione nel tempo si era progressivamente fessurata lasciando passare l'acqua verso la sottostante soletta del garage. (ANSA).