Italia al Centro: Romani, paura se Meloni o Salvini a Chigi

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - "A me fa paura che in questo sistema elettorale chiamato 'Rosatellum' qualcuno che si chiama Meloni o Salvini possano andare a Palazzo Chigi". Lo dichiara il senatore Paolo Romani a Genova alla prima assemblea di 'Italia al Centro' coincidente con la convention 'Dalle città all'Italia, una proposta per il Paese', organizzata all'auditorium dell'Acquario di Genova per presentare la 'Lista Toti' alle elezioni comunali a Genova e La Spezia.

"Mi fa paura non tanto per le cose che Meloni e Salvini non sanno fare abbastanza, ma per quello che può essere la reazione di Bruxelles della quale dobbiamo tenere conto - sottolinea Romani -. Chi si scatena contro l'Europa deve ricordarsi che i 191,6 miliardi di euro del Pnrr arrivano per debito comune".

"Noi che siamo sempre stati per il maggioritario dobbiamo convertirci al proporzionale come fecero i padri della Repubblica - sostiene Romani -. Proporzionale vuol dire che la sera delle elezioni non sapremo chi ha vinto, vuol dire che ogni italiano saprà che il suo voto verrà dedicato a un partito, che ne conserverà valori". (ANSA).