Italia al Centro: Quagliariello, noi eredi del 1994

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - "In questa sala ci sono fondamentalmente gli eredi del 1994, quelli che si opposero a una vittoria scontata della 'Gloriosa macchina da guerra' del Pds". Lo afferma il senatore di Idea-Cambiamo Gaetano Quagliariello alla prima assemblea di 'Italia al Centro' coincidente con la convention 'Dalle città all'Italia, una proposta per il Paese', organizzata all'auditorium dell'Acquario di Genova per presentare la 'Lista Toti' alle elezioni comunali a Genova e La Spezia.

"In più c'è qualcuno che dall'altra parte, stando sulla sponda sinistra, ha cercato di limitare l'egemonia di coloro i quali arrivavano dall'esperienza comunista - continua Quagliariello -. Siamo liberali in economia, atlantisti in politica estera, conservatori nei costumi". "La nostra parte politica negli anni Novanta è stata fortemente egemone - ricorda - addirittura pensava di non avere piu' rivali, qualcuno parlava di 'fine della storia' oggi sono arrivate le smentite". (ANSA).