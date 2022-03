Italia al Centro: Biasotti a Toti, non sposiamoci con Renzi

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - "Non abbiamo i voti, ma aspettiamo, arriveranno. Faccio a Toti un appello: non andiamo a 'sposarci' con Renzi, evitiamo degli sbagli. Abbiamo pensato a Calenda poi a Renzi, io dico che dobbiamo pensare a noi. Siamo il ruscellino che diventa torrente". Così il senatore Sandro Biasotti interviene alla prima assemblea di 'Italia al Centro' coincidente con la convention 'Dalle città all'Italia, una proposta per il Paese', organizzata all'auditorium dell'Acquario di Genova per presentare la 'Lista Toti' alle elezioni comunali a Genova e La Spezia.

"Abbiamo tempo un anno, è tanto tempo - ha spiegato Biasotti rivolto a Toti -. Non abbiamo fretta, non dobbiamo sposarci con il rischio di sbagliarci, perchè quando parliamo di Renzi e poi di Calenda poi la gente si confonde, non capisce piu'. "Io sto con Toti e non voglio stare con nessun altro - ha aggiunto Biasotti -. Toti è un fuoriclasse, ha avuto una crescita politica incredibile, me lo ricordo quando si è candidato alle elezioni europee, era un 'frillo', parliamoci chiaro, 'frillo' vuol dire 'poca roba', poi è diventato un fuoriclasse. Giovanni vai avanti tranquillo, l'importante è che non sbagliamo percorso". (ANSA).