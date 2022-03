Giro: tappa passerà su nuovo Ponte Genova

(ANSA) - GENOVA, 26 MAR - La 12^ tappa del Giro d'Italia, 202 km tra Parma e Genova prevista per il 19 maggio, "passerà dal nuovo Ponte di Genova, Ponte S.Giorgio". Lo ha confermato Marco Bucci sindaco di Genova. parlando a margine della convention di Italia al Centro, in corso a Genova. E' la prima volta che la Corsa Rosa passa sull'autostrada.

"Confermato anche il passaggio in Val Polcevera - ha detto Bucci - perché ci sarà un passaggio della gara sui nostri monti arrivando dal Levante. I ciclisti andranno anche sulla strada Sopraelevata". Quando passa il Giro, ha commentato Bucci "nessuno si lamenta delle ripercussioni sul traffico.

Onestamente, sono 62 anni che seguo il Giro, non ho mai visto lamentele perché passano i corridori, anzi sono tutti contenti".

(ANSA).