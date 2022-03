Supera coda contromano, tampona e scappa, patente ritirata

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - Una donna di 60 anni, residente alla Spezia, stamani si è vista decurtare 26 punti dalla patente, ha subìto ritiro della patente stessa e alcune multe per una serie di infrazioni compiute in una manciata di secondi a bordo della sua 500.

La donna si trovava nel traffico mattutino di via Fiume, alla Spezia, quando ha pensato bene di sorpassare tutta la fila di una quindicina di veicoli invadendo la corsia opposta. Prima ha tamponato la macchina che la precedeva poi, arrivata in cima alla fila ha approfittato dello spazio tra due veicoli e si è 'infilata' in mezzo alle due auto ferme per svoltare a destra e scappare via a tutta velocità. Ma il conducente dell'autovettura che aveva subito il danno è riuscito a prendere la targa e a portarla alla polizia locale. Gli agenti della Sezione Infortunistica hanno avviato le indagini visionando le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona e hanno visto tutta la dinamica oltre a leggere chiaramente anche il numero di targa. La donna è stata convocata al comando dove le è stato notificato il verbale per sorpasso vietato in contromano di colonna di veicoli in lento movimento per cause di congestione della circolazione; attraversamento della striscia continua di mezzeria, sorpasso vietato all'incrocio, guida pericolosa e fuga dopo aver causato incidente stradale. Oltre alle multe dovrà anche farsi carico di risarcire il veicolo danneggiato. (ANSA).