Pusher di 74 anni riceve clienti a casa, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - Un pusher di 74 anni riceveva i clienti a casa ma è stato tradito dal via vai continuo di clienti nel suo appartamento. L'anziano è stato arrestato dalla polizia genovese che l'ha arrestato.

I poliziotti hanno deciso di fermare un cliente entrato e uscito dall'abitazione a passo spedito. L'uomo, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e ha detto di averla appena acquistata. Proprio in quel momento l'anziano pusher è uscito di casa e gli agenti lo hanno fermato trovandolo in possesso di 4.900 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio arrotolate con degli elastici. La successiva perquisizione domiciliare, con l'ausilio del cane antidroga Leone, ha consentito agli operatori di trovare dentro tre barattoli di plastica nascosti dentro un cuscino, 11gr. di cocaina. In più sono stati trovati altri 1500 euro, un bilancino di precisione, un block notes con riportate cifre riconducibili all'attività di spaccio e svariato materiale per il confezionamento delle dosi. (ANSA).