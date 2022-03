Peste suina: due nuovi casi in Liguria, salgono a 32

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - Due nuovi casi di peste suina in Liguria, a Rossiglione e Campo Ligure, in provincia di Genova.

Li ha accertati l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta. Il totale, dall'inizio di dicembre, diventa quindi di 73 positivi, 41 in Piemonte e 32 in Liguria, tutti nella "zona di protezione II", nuova denominazione della "zona infetta" sulla base del recente Regolamento UE 2022/440 perché le positività riguardano soltanto cinghiali. In Liguria ora sono 32 i casi di peste suina accertati. A Rossiglione sono state trovate nove carcasse infette. Cinque a Campo Ligure, Isola del Cantone, Mignanego, e Ronco Scrivia. Una sola a Busalla, Genova e Campomorone. (ANSA).