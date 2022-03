In trasferta dalla Campania per rubare a Genova, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - Dalla Campania a Genova per svaligiare appartamenti. I ladri trasfertisti, tre uomini georgiani, sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile genovese proprio mentre uscivano con la refurtiva da un condominio di corso Torino, alla Foce. Gli investigatori della sezione reati contro il patrimonio erano sulle loro tracce da qualche giorno.

Ad insospettire i poliziotti era stato un furgone bianco con targa registrata in Campania che si aggirava tra il centro e il levante. I poliziotti della mobile li hanno osservati da vicino per alcuni giorni, mentre entravano in alcuni palazzi, forse segnalati da un basista genovese e ne uscivano poco dopo adottando alcune tecniche come quella di ripercorrere varie volte le stesse rotonde per tentare di eludere eventuali controlli. Agivano sempre di mattina e dopo aver individuato gli obiettivi mettevano il grasso nelle serrature per 'ammorbidirle' e facilitare poi la successiva effrazione.

Due giorni fa gli investigatori hanno capito che i ladri erano entrati in azione: in due sono rimasti nell'appartamento per circa due ore, mentre il terzo si è posizionato alla fermata del bus a fare da palo, controllando tutto quello che avveniva in strada e aggiornando gli altri via cellulare su potenziali pericoli. Ma non è stato sufficiente: appena i poliziotti li hanno visti uscire con alcuni sacchi, è scattato l'arresto in flagranza. Grazie ad alcuni documenti trovati in mezzo agli oggetti rubati (il bottino del furto ammontava a circa 20 mila euro di gioielli) è stato possibile risalire al proprietario.

