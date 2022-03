Covid: Liguria, ancora 1.514 nuovi casi, tasso positività 13,6%

(ANSA) - GENOVA, 25 MAR - Sono 1.514 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 11.056 tamponi effettuati, di cui 2.884 molecolari e 8.172 test rapidi antigenici. A Genova ci sono 697 nuovi casi, 290 alla Spezia, 249 a Savona, 147 a Imperia e 129 nel Tigullio. Due i casi non riconducibili alla residenza in Liguria. Il tasso di positività è del 13,6%. Il totale dei casi positivi esclusi i guariti e i deceduti è di 17.815, 113 in più di ieri. Calano i ricoverati: a oggi sono 247, 4 in meno di ieri. Stabili i ricoveri in Intensiva, dove i pazienti sono 8 di cui 2 non vaccinati. In isolamento domiciliare a oggi ci sono 17.337, 112 in più di ieri mentre in sorveglianza attiva ci sono ancora 1.541 persone.

Il bollettino di Regione Liguria su dati flusso Alisa-Ministero segnala un decesso avvenuto ieri: si tratta di un uomo di 88 anni morto all'ospedale di Sarzana.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale le dosi somministrate nelle ultime ore sono state 1.454 (mRna) e 61 (proteico). Le dosi booster somministrate sono 962.401, 1.170 più di ieri. (ANSA).