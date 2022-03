Gelato Day, Liguria lo celebra con gusto 'Dolce Sinfonia'

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - E' la 'Dolce Sinfonia' il gusto scelto dai gelatieri liguri per celebrare la decima edizione della Giornata europea del gelato artigianale, una golosità a base di nocciola e cioccolato 'mixati' con altri sapori del territorio. Le ricette sono state presentate alla cremeria di piazza delle Erbe a Genova in occasione del 'Gelato Day 2022'.

Per festeggiare la giornata è stata scelta la 'Dolce Sinfonia', un connubio di sapori particolarmente goloso: nocciola e cioccolato, interpretati anche dai maestri artigiani liguri, che si sono cimentati nella realizzazione della ricetta originale e nella sua personalizzazione. Per farlo, hanno utilizzato uno o più ingredienti del territorio come: le nocciole di Chiavari, la ricotta Cabannina e quella della Val di Vara, i fichi del territorio, le mele selvatiche di Casella, il miele del Val Trebbia e quello di Montoggio, gli amaretti al chinotto di Savona, la Prescinsêua, l'acqua di rose dell'entroterra genovese, il latte crudo ligure, il vino Vermentino e la farina di castagne della Lunigiana. "Diffondere la cultura di un consumo sano e consapevole dell'artigianato, attraverso la Giornata europea del Gelato artigianale, è anche occasione per scoprire nuovi tesori di gusto della nostra Regione", sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

"Un'iniziativa che valorizza il consumo di un prodotto sano e nutriente come il gelato rendendo merito al lavoro di chi lo realizza", commenta il presidente di Confartigianato Genova Felice Negri. In Liguria sono 682 le imprese di pasticceria e gelateria, di cui 573 artigiane, su un totale di oltre 3 mila realtà dell'artigianato alimentare in regione (dati Unioncamere-Movimprese, 2021). Le microimprese sono così distribuite nelle province: 266 tra pasticcerie e gelaterie a Genova, 190 a Savona, 125 alla Spezia, 101 a Imperia.

"L'artigianato di qualità del marchio Artigiani In Liguria - interviene l'assessore all'Artigianato del Comune di Genova Paola Bordilli - rappresenta un veicolo importante e diretto di promozione del nostro territorio". (ANSA).