Asl3 inaugura 2 comunità alloggio per pazienti psichiatrici

Una struttura maschile con sei posti letto e una con sette, su due piani separati della stessa palazzina, nel quartiere genovese di Rivarolo, dotate di locali ampi e luminosi, organizzati per garantire spazi e ritmi della normale vita quotidiana, con camere da letto, singole ad eccezione di una doppia, personalizzabili dagli ospiti. Sono questi i numeri di Zenit e Nadir due nuove Comunità alloggio a diretta gestione Asl3 dedicate all'utenza psichiatrica che entro un mese ospiteranno 13 pazienti stabilizzati che non richiedono un'assistenza psichiatrica continuativa. Strutture che rientrano in un percorso già avviato dalla Asl con le strutture aperte a Quarto lo scorso ottobre.

"Con questa struttura - spiega Luigi Carlo Bottaro, direttore generale Asl3 - integriamo il nucleo di unità edilizie Asl3 destinate ai pazienti psichiatrici stabilizzati, che attraverso il supporto di un'équipe multidisciplinare altamente qualificata potranno progressivamente riacquisire i loro spazi di vita privati e personali. Con le Caup, di Rivarolo potenziamo ulteriormente i servizi a disposizione della Valpolcevera e Valle Scrivia, garantendo nel contempo un punto fermo anche per i pazienti già in cura presso i centri di salute mentale degli altri distretti". Si tratta di alloggi che ampliano ulteriormente le risposte ai bisogni di salute sul territorio con particolare attenzione alle persone più fragili.

"Il tutto nell'ottica di una piena integrazione tra ospedale e territorio - afferma il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti - e dell',appropriatezza delle cure che, a seconda del piano terapeutico del paziente e tenendo conto delle sue specifiche esigenze, si realizzano in un percorso ad hoc, volto al recupero della sua autonomia, anche relazionale. Il mio ringraziamento è rivolto agli operatori e alle associazioni che supportano quotidianamente questo lavoro".

