Anziano non ha mai preso la patente, fermato alla guida

(ANSA) - LA SPEZIA, 24 MAR - Un uomo di 70 anni che non ha mai preso la patente in vita sua è stati fermato dalla Municipale alla Spezia alla guida di un'auto. E' successo ieri mattina in via Amendola. L'anziano è incappato nei consueti controlli del territorio organizzati dalla polizia municipale.

Gli agenti hanno chiesto i documenti ma l'anziano, che pure ha prodotto carta di circolazione dell'auto e assicurazione, ha detto di non avere la patente con sé. E' stato sufficiente un controllo sulla banca dati a smascherare la bugia. A sua giustificazione l'anziano ha detto agli agenti che fino a pochi anni fa era titolare di una patente militare poi lasciata scadere, ma anche di questa faccenda non c'era traccia nella banca dati. A carico dell'uomo è così scattava la salatissima multa e l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

La Municipale ha anche accertato che l'auto era di proprietà di una donna, conoscente dell'anziano, che nonostante sapesse che questi era privo di patente, gli faceva usare l'auto per farsi fare delle commissioni visto che lei a sua volta, non aveva la patente di guida. Anche la proprietaria dell'auto è stata multata. (ANSA).