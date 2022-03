Anche tema Ucraina all' Economic Forum Giannini a Chiavari

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - Il conflitto ucraino potrà avere ripercussioni sull'erogazione dei fondi del Pnrr? Quale ruolo attende le banche? Che scenari si prospettano nei comparti energetico e turistico? A queste e ad altre domande proverà a rispondere la seconda edizione dell'Economic Forum Giannini in programma a Chiavari tra il 31 marzo e il 2 aprile prossimi.

Promosso dal comune di Chiavari e patrocinato da Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova, Anci Liguria e Centro Studi Peter Giannini, il convegno vuole ricordare la figura di Amedeo Peter Giannini, banchiere fondatore della Bank of America, originario di Favale di Malvaro in Val Fontanabuona.

Tra i relatori agli incontri nell'Auditorium San Francesco il presidente di Erg Edoardo Garrone, l'ex ministro Corrado Passera, il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, l'attore Enzo Paci reduce dal successo con la fiction Blanca. "Avevamo puntato sulla ripartenza post pandemia - spiega il coordinatore degli interventi Mauro Boccaccio - ma la guerra in Ucraina ha stravolto il palinsesto e peserà molto sugli argomenti trattati".

Si comincia il 31 marzo con una preview dedicata all'agroalimentare con Oscari Farinetti e Piero Rondolino. Il giorno dopo giornata di incontri a cui parteciperà anche la Banca d'Italia con Daniela Palumbo delle sede di Genova; sabato 2 aprile la conclusione sulla valorizzazione del territorio attraverso le produzioni cinematrografiche.

"La prima edizione ha avuto un grande successo e aveva portato alla candidatura del Tigullio a Capitale italiana della Cultura - ricorda l'assessore alla Promozione della città di Chiavari Gianluca Ratto - e siamo contenti di poter proseguire con questa iniziativa che soprattutto è un omaggio ai tanti emigranti partiti dal nostro territorio come la famiglia di Giannini".

In contemporanea con l'Economic Forum Giannini prenderà il via anche la rassegna musicale "About Jazz #00" il cui primo concerto sarà proprio all'Auditorium San Francesco sabato 2 aprile.

La partecipazione agli incontri è libera e si potrà seguire anche in streaming. (ANSA).