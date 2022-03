Ucraina: 3121 profughi presi in carico dalla sanità regionale

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Sono 151 i profughi ucraini presi in carico nelle ultime 24 ore dalla sanità regionale. Sono stati fatti 115 tamponi, uno è positivo, 22 tamponi e sono state 113 le richieste per lo Stp (Straniero temporaneamente presente). Lo rende noto la Regione.

Da inizio emergenza i profughi presi in carico dalla sanità regionale sono complessivamente 3121, le richieste di Stp sono state 2569, i tamponi 2911, i positivi sono 45, i vaccini 316, due persone sono state ricoverate. (ANSA).