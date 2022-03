Sfrattati perché abusivi spaccano finestre e rientrano,arrestati

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Sfrattati da un appartamento occupato abusivamente hanno spaccato le finestre e sono ritornati in casa. Per questo i carabinieri di Albenga hanno arrestato tra uomini, di età compresa tra i 25 e i 57 anni nordafricani, con l'accusa di violazione di domicilio aggravata e inosservanza dei provvedimenti del giudice.

I militari sono intervenuti ieri mattina per aiutare l'ufficiale giudiziario nelle operazioni di sfratto. Nel pomeriggio sono stati richiamati perché l'appartamento era stato occupato. Due dei tre arrestati erano già stati denunciati nei giorni scorsi per il danneggiamento di 17 auto come "vendetta" perché non erano riusciti a entrare in discoteca. (ANSA).