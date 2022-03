Rugby: si rinnova accorda Cus Genova e A.Se.F.

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - A.Se.F., la società partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri, rinnova e amplia la propria sponsorizzazione nei confronti del Cus Genova, storica polisportiva dell'Università genovese. Per il biennio '22/'23 i A.Se.F. sarà sponsor "Gold" del Cus garantendo così un sostegno a tutte le rappresentative.

L'unione tra le due realtà genovesi si era sviluppata nel 2019 con la prima sponsorizzazione della rappresentativa di Pallavolo ed ora si allarga ad una realtà che raccoglie ben 5300 associati.

"Sono felice di avere firmato questo accordo - ha sottolineato li presidente del Cus Genova Maurizio Cechini, - una partnership tra due solide e storiche realtà del panorama genovese che ha come punto cardine la diffusione dei valori dello sport". Mentre Maurizio Barabino, amministratore unico di A.Se.F., ha spiegato così la scelta di allargare la sponsorizzazione. "Nei valori promossi dal Cus Genova troviamo grandi corrispondenze con l'impostazione che abbiamo dato all'azienda che amministriamo. Crediamo in una gestione attenta del personale, nella meritocrazia legata al duro lavoro, in rapporti schietti e trasparenti con i cittadini che si rivolgono a noi, nel rispetto dell'ambiente in cui lavoriamo e che ci circonda". (ANSA).