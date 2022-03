Portofino vieta tettoie in plastica nell'hotel dei vip

(ANSA) - PORTOFINO, 23 MAR - Nessuna sanatoria per le tettoie in plastica nell'hotel dei Vip a Portofino. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza pubblicata oggi in merito ad una vicenda giudiziaria nata da un parere negativo sulle opere in plastica emesso nel 1996 dall'Ente Parco di Portofino contro il prestigioso hotel super lusso Splendido, meta di Vip e turisti facoltosi.

L'Ente Parco di Portofino aveva ritenuto non sanabili una tettoia in legno con copertura in materiale plastico ondulato e l'installazione di un'altra tettoia in legno con copertura in materiale plastico ondulato rivestito in canniccio e tappeto verde. Dopo una prima sconfitta al Tar della Liguria, l'Hotel Splendido nel 2015 aveva presentato ricorso in appello contro Ente Parco e comune di Portofino al Consiglio di Stato che oggi ha pubblicato la sentenza di conferma dell'illegittimità delle opere. (ANSA).