Furgone con 15 migranti fermato dopo inseguimento, tre arresti

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 23 MAR - Un furgone con targa francese, che viaggiava sul'A10 in direzione del confine, con 15 migranti stipati nel vano posteriore e tutti sprovvisti di documenti, è stato fermato poco prima della barriera di La Tuirbe, sulla A8 francese, nei pressi del Principato di Monaco, dalla polizia italiana e francese, dopo un inseguimento. L'intervento è scattato quando il furgone si è fermato a bordo strada per far scendere gli stranieri. In manette i tre passeur turchi di 20, 25 e 55 anni, quest'ultimo era alla guida del mezzo. Sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I migranti, 14 uomini e una donna, tutti trentenni, sono turchi, bengalesi, afghani e iracheni: sono stati portati indietro al valico di Ponte San Luigi. Ciascun migrante aveva pagato da 150 a 200 euro. (ANSA).