Zelensky: Mariupol come Genova, immaginatevela distrutta

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - "L'invasione russa sta distruggendo le famiglie, la guerra continua a devastare citta ucraine, alcune sono completamente distrutte come Mariupol, che aveva mezzo milione di abitanti, è come Genova, immaginate Genova completamente bruciata". Così il presidente ucraina Volodymyr Zelensky in collegamento con la Camera dei deputati.

"Genova ha già subìto bombardamenti, e molti, nella storia, durante la secondo guerra mondiale è stato terribile e assolutamente non possiamo immaginare che si ripeta qualcosa di simile. Certamente noi non vogliamo immaginare Genova bombardata, da un certo punto di vista possiamo considerare la citazione quasi un complimento e ribadiamo che la nostra città vuole solo la pace. Speriamo che la guerra finisca presto e che Zelensky possa presto venirci a trovare".

Per il governatore Giovanni Toti il paragone "fa venire i brividi. Ma ci rende ancora più consapevoli che la battaglia dell'Ucraina è la battaglia di tutti. Come ha detto il presidente Draghi l'Ucraina non difende soltanto se stessa, difende la nostra pace, la nostra libertà, la nostra sicurezza.

Genova, medaglia d'oro della Resistenza sa cosa vuol dire combattere per la Libertà. Genova è vicina a Mariupol, Kharkiv, Odessa ed è grata a chi resiste per la pace".

Per il deputato della Lega Edoardo Rixi "Il parallelo tra Genova e Mariupol del presidente ucraino Zelensky fa venire i brividi ma fotografa anche l'importanza strategica di Genova per l'Europa e per il Mediterraneo. Un ruolo geoeconomico che troppo spesso viene sminuito e sottovalutato. Genova è un bersaglio sensibile perché snodo economico fondamentale per l'intero Nord Ovest del Paese e porto di riferimento per buona parte dell'Europa" (ANSA).