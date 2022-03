Ucraina: Fai-Conftrasporto lancia campagna raccolta beni

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - La Fai-Conftrasporto, insieme a Confcommercio Genova, Consorzio Global e Croce Bianca di Cornigliano, lancia una raccolta beni da inviare nei campi profughi ai confini con l'Ucraina. Il centro è stato allestito nella sede della Croce Bianca, in via Romolo Gessi 8 R.

Sono richiesti generi alimentari a lunga conservazione, omogenizzati, latte in polvere, piatti e posate usa e getta, oltre ai farmaci e materiale sanitario quali bende, garze, acqua ossigenata e disinfettante. Tra il materiale richiesto anche coperte isotermiche e prodotti per l'igiene sia per bambini che per adulti. I beni raccolti verranno consegnati alla comunità ucraina di piazza Santo Stefano per poi essere spedite. (ANSA).