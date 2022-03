Parco Portofino: le tre ipotesi per i nuovi confini

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - Sono tre le proposte avanzate per riperimetrare i confini del Parco di Portofino per trasformarlo da regionale a nazionale. Attualmente il parco comprende solo i Comuni di Portofino, Camogli e Santa Margherita Ligure.

L'indicazione del ministro Roberto Cingolani è quella di inserire nel parco 11 Comuni: Avegno, Camogli, Cicagna, Coreglia, Chiavari, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Tribogna, Zoagli. La proposta di Anci Liguria prevede sette Comuni, Camogli, Portofino, Santa Margherita, Zoagli, Rapallo, Chiavari e Coreglia, e l'inserimento dell'area marina protetta. Quella della Regione punta sui tre Comuni attuali, Portofino, Camogli e Santa Margherita e l'inserimento dell'area marina protetta. Questa proposta è stata bocciata recentemente dall'Ispra, anche se il parere dell'Istituto non è vincolante.

Sono 1056 gli ettari di estensione dell'attuale parco regionale di Portofino con i soli Comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita Liguria. Diventando parco nazionale gli ettari diventano 5363 con la proposta del ministero con 11 Comuni, 2940 con la proposta di Anci (7 Comuni più l'area marina), mentre sarebbero 1700 con la proposta della Regione (3 comuni Santa Margherita, Camogli e Portofino), grazie alla disponibilità di Camogli e Santa Margherita di ampliare i confini (tutto il territorio di Portofino è già nel parco), a cui aggiungere l'area marina che raddoppierebbe la superficie. (ANSA).