Maestripieri (Cisl), serve modello Genova 'permanente'

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - "Dobbiamo fare un salto di qualità ed essere altrettanto capaci di scoprire il gusto di dispiegare la stessa unità di intenti e di azione, una sorta di "modello Genova permanente" da spendere anche nelle fasi di crescita e di nuove opportunità e non solo nelle fasi emergenziali". E' la proposta che Luca Maestripieri, segretario generale della Cisl Liguria che, salvo sorprese, domani si avvia alla riconferma, lancia al mondo delle imprese nella relazione al XIII congresso "Esserci per cambiare" ai Magazzini del Cotone di Genova. Un'idea che anche per il presidente della Regione Giovanni Toti è "una bella suggestione ed è quello che stiamo cercando di fare da tempo: trasformare in un modello di efficienza amministrativa, politica ed economica questa Regione". Maestripieri ha ricordato che dopo il crollo di Ponte Morandi "tutte le forze sane della città e della regione, le rappresentanze sociali ed economiche hanno dato esempio di unità con le nostre istituzioni e questo ci ha permesso di ottenere risorse e strumenti per una rapida costruzione del nuovo viadotto" ed è questa la via da seguire anche in questa fase.

Fra i temi affrontati nella relazione, Maestripieri ha toccato anche quello delle infrastrutture, sottolineando la necessità di molti interventi "partendo da quella che da urgenza è diventata emergenza: l'ammodernamento di una rete autostradale che giorno dopo giorno sta dimostrando la sua inadeguatezza". E a questo proposito "continuare a ritardare l'apertura dei cantieri sulla gronda, sparita di nuovo da tutti i radar, è a dir poco irresponsabile". Al congresso hanno partecipato 200 delegati (per 119.500 iscritti) in rappresentanza di 18 federazioni e oggi è stato eletto il consiglio generale di 80 persone che domani eleggerà il segretario generale Cisl Liguria, i componenti della segreteria regionale e i responsabili delle province. (ANSA).