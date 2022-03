Liguria, Alisa prevede 416 milioni di costi nel 2022

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - Via libera al nuovo bilancio di previsione 2022 dell'Azienda sanitaria della Regione Liguria (Alisa) con aumento di oltre 26 milioni di euro rispetto a quanto indicato a fine 2021. Il direttore generale Filippo Ansaldi ha deliberato l'approvazione del nuovo bilancio di previsione con l'aggiornamento del livello dei costi necessario per l'esercizio di Alisa, che passa dalla cifra di 389 milioni e 758mila euro quantificata lo scorso dicembre a una previsione di 416 milioni e 259mila euro per il 2022. Le novità sono l'inserimento delle poste relative alla non autosufficienza per il 2022 pari a 22 milioni e 340mila euro, oltre all'aggiornamento delle quote di fondo sanitario regionale destinate al finanziamento degli ospedali Galliera ed Evangelico, che a budget passano rispettivamente a 182 milioni e 798mila euro (da 179 milioni e 277mila euro) e a 46 milioni e 98mila euro (da 45 milioni e 459mila euro). Ammontano a 358 milioni di euro la somma dei contributi regionali da Fsr necessaria ad Alisa per coprire i costi e a 6 milioni di euro la stima per pagare il personale dipendente di Alisa. (ANSA).