Comunali: Lista Crucioli, meglio sindaco giovane

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - "Al sindaco Marco Bucci, che questa mattina dal microfono di Radio Babboleo ha annunciato di voler lanciare un bando per individuare "il sindaco dei giovani", rispondiamo che la sua idea non è male, ma riteniamo che eleggere un sindaco giovane sia molto meglio. Per questo sosteniamo Mattia Crucioli". Così i rappresentanti della Lista Uniti per la Costituzione. (ANSA).