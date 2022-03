Cantieri autostrade: pausa da Pasqua al 9 maggio in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 22 MAR - "La pausa dei cantieri autostradali in Liguria in anticipo sulla Pasqua durerà fino a lunedì 9 maggio, il weekend ultimo di Euroflora a Genova, una pausa abbastanza sostanziosa come quelle già fatte durante l'estate".

Lo conferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del capogruppo Stefano Mai (Lega). "Abbiamo chiesto ai concessionari autostradali un rapporto sui cantieri inamovibili, la Regione Liguria vuole capire perché c'è l'inamovibilità di alcuni cantieri e ha detto ai concessionari 'non Aspi' di prevedere un'adeguata riduzione o esenzione dal pagamento del pedaggio qualora ci fossero delle inamovibilità rispetto alla pausa che stiamo concordando", sottolinea Giampedrone.

Secondo Mai "la situazione delle code a causa dei cantieri autostradali in Liguria si protrae ormai da anni, sta causando a cittadini e imprese gravi danni di natura economica, sociale e organizzativa, oltre a procurare un danno di immagine alla nostra Regione, con evidenti ricadute negative su molteplici settori". (ANSA).