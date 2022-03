Ucraina: Spiderman fa sorridere i bambini fuggiti dalla guerra

(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - È bastata una piccola esibizione di Spiderman, impersonato dal ligure Mattia Villardita, per strappare un sorriso ai ragazzi ucraini ospiti della residenza Santa Dorotea, messa a disposizione da Regione Liguria. "E' un segno di vicinanza che vogliamo dare alle persone che sono qui - ha spiegato il presidente Giovanni Toti che ha fatto visita ai profughi insieme all'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - in una delle strutture dedicate all'accoglienza temporanea della Regione, in cui ci sono anche bambini che sono in cura con il nostro servizio sanitario, una delle architravi del nostro sistema di accoglienza, assieme a quello organizzato dalle Prefetture per l'accoglienza di lungo periodo".

Nella struttura di Genova Albaro attualmente sono ospitate 12 persone, tra cui 6 bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni, due dei quali pazienti oncologici in cura al Gaslini.

"Aspettiamo una decina di persone stanotte ma è difficile standardizzare gli arrivi perché ogni giorno è diverso - spiega Luciano Alessi Ad del gruppo Votto Alessi, che gestisce Santa Dorotea - la struttura ha una capienza massima di 75 persone ed è al momento Covid free. Abbiamo cercato di allestire un po' di giochi per dare loro conforto ma vederli ti strazia il cuore.

Alcune mamme hanno con loro figli di altre famiglie", conclude.

Ucraina: in arrivo al Gaslini quattro bimbi oncologici L'ospedale lancia raccolta fondi per aiutare famiglie pazienti Intanto al Gaslini sono arrivati altri quattro bambini malati: ora sono 8 quelli in cura all'ospedale pediatrico genovese. . I piccoli pazienti, affetti da neoplasie, saranno presi in cura dagli specialisti del Dipartimento di Onco - Ematologia diretto dal dottor Carlo Dufour, e verranno subito sottoposti agli accertamenti necessari. Successivamente saranno ospitati in appartamenti messi a disposizione dalla Protezione Civile regionale. (ANSA).