Savona ricorda le vittime di mafia

(ANSA) - SAVONA, 21 MAR - E' stata celebrata stamani a Savona la 27^ giornata in ricordo delle vittime della mafia, organizzata dall'associazione Libera. "Abbiamo scelto questa città di mare - spiega Libera - per ribadire l'importanza della cura dell'ambiente e delle coscienze. I porti liguri della nostra regione sono un crocevia per gli interessi criminali delle mafie". Alla presenza di autorità locali e associazioni sono stati letti i nomi delle vittime. "Un gesto semplice ma potente - ha commentato il sindaco di Savona Marco Russo -, vuol dire evocare persone e vite dando concretezza alla tragedia".

All'interno della giornata anche la richiesta di fermare la guerra in Ucraina con la 'Carovana della pace', una colorata invasione di figurine di carta realizzate dai bambini. Dopo la prima tappa di oggi, la carovana ideata da una cooperativa locale, Progetto Città, viaggerà in tutte le piazze del territorio savonese trasportando migliaia di omini pacifici.

