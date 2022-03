Incendio tra le case a Bordighera, Aurelia chiusa un'ora

(ANSA) - BORDIGHERA, 21 MAR - La statale Aurelia è rimasta chiusa al traffico per circa un'ora all'ora di pranzo, ed ora si viaggia a senso unico alternato, a causa di un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea divampato in zona Giunchetto, tra Bordighera e Ospedaletti (Imperia). Sul posto sono presenti squadre di vigili del fuoco da Sanremo e Ventimiglia. Il problema maggiore è dato dalle fiamme vicino alle case, che in un primo tempo hanno raggiunto l'altezza della strada, assieme a una spessa coltre di fumo. Al momento non si segnalano case sgomberate, anche se il fuoco ha lambito il giardino di alcune abitazioni. (ANSA).