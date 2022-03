Covid: lieve aumento degli ospedalizzati in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 21 MAR - Lieve aumento degli ospedalizzati per covid in Liguria nelle ultime 24 ore e lievissimo incremento dei positivi. Gli ospedalizzati sono 243, sette in più di ieri.

Tra questi malati 8 sono in terapia intensiva (2 non vaccinati), come ieri. Crescono i piccoli malati ricoverati al Gaslini che passano da 3 a 5, ma nessuno è in terapia intensiva. Il totale dei positivi invece sale a 16943, con appena 18 casi in più rispetto a ieri. I nuovi positivi sono 599, emersi da 4181 tamponi (1229 molecolari, 2952 test antigenici). Il tasso di positività è del 14,32% in linea con il dato nazionale che è di 14,9%. I nuovi casi sono stati tracciati 281 nell'area di Genova, 147 nel Savonese, 95 nello Spezzino,, 40 nell'Imperiese, 32 nel Tigullio e 4 sono cittadini non residenti in Liguria. Non ci sono stati decessi. I morti da inizio pandemia sono 5175. In isolamento domiciliare ci sono 15474, 58 in più e in sorveglianza attiva ce ne sono1642, erano 1663. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 898 vaccini, tra questi 12 sono proteici. (ANSA).