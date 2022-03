60 milioni di turisti non censiti in Liguria

(ANSA) - CAMOGLI, 21 MAR - A fronte di 15 milioni di presenze turistiche censite in strutture alberghiere in un anno, ce ne sono 60 milioni non rilevate legate alla difficoltà di intercettare e classificare i transiti negli appartamenti a uso turistico. Il dato emerge durante la prima giornata di lavori del convegno "Oltre il Pnrr: Idee e risorse per il turismi del territorio" organizzato a Camogli dal Consorzio Portofino Coast.

"Questi dati sono una sturtura del settore che preclude un certo tipo di sviluppo" ha commentato Gavino Maresu, già docente di Gestione delle Imprese e degli Eventi turistici all'Università di Genova chiamato a moderare la prima parte del convegno.

Nell'intervento della Segretaria Generale della Città Metropolitana di Genova Concetta Orlando è stato evidenziato il numero degli appartamenti a uso turistico presenti in Liguria, oltre 28 mila di cui 21 mila sulla costa a fronte di circa 250 alberghi.

Ma il fulcro del convegno, il primo in presenza dall'inizio della pandemia per Portofino Coast che ha dedicato l'evento al presidente fondatore Franco Orio, è stato il Pnrr: ci sono 2,4 miliardi di euro a disposizione per il comparto turismo e Anci, Regione Liguria e Camera di Commercio hanno spiegato come intercettarli e quali sono le opportunità per gli operatori sostanzialmente in due grandi macrotemi, il green e la digitalizzazione. A inizio lavori ha portato i saluti anche il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. (ANSA).